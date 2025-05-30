Путин закрыл сбор денег на лечение детей по СМС

В России перестанут собирать деньги на лечение детей по телевизору. Президент Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко обсудил 30 мая поставки бесплатных редких лекарств тяжелобольным детям.
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