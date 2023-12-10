Приезжим приготовится: Путин решил жёстко урезать "банды" мигрантов. "Браткам", сестрам и детям въезд в Россию закрывается

а айрат Пускать только мигрантов с высшим образованием, без семьи, да и то под денежный залог в 1000000 рублей, при условии нарушения контракта или преступления, мигрант садиться в тюрьму а деньги изымаются в пользу государства.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко так надо не болтать в пустую а с 1 января закрыть все нелегальные молельные дома , выгнать с работы всех мигрантов которые работают в запрещенных для сферах деятельности , разогнать или посадить всех в тюрьмы главарей диаспор т.е ОПГ национальные .Уничтожить за один месяц по всей стране