Театр абсурда
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Театр абсурда

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Приезжим приготовится: Путин решил жёстко урезать "банды" мигрантов. "Браткам", сестрам и детям въезд в Россию закрывается

Приезжим приготовится: Путин решил жёстко урезать "банды" мигрантов. "Браткам", сестрам и детям въезд в Россию закрывается

Президент России жестко отреагировал и ответил на то, что происходит в сфере миграционной политики. Он также возмущен тем, что приезжие ведут себя наглым образом и ставят свои интересы превыше интересов коренного населения.

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Комментарии
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а
айрат
Пускать только мигрантов с высшим образованием, без семьи, да и то под денежный залог в 1000000 рублей, при условии нарушения контракта или преступления, мигрант садиться в тюрьму а деньги изымаются в пользу государства.
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11 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
так надо не болтать в пустую а с 1 января закрыть все нелегальные молельные дома , выгнать с работы всех мигрантов которые работают в запрещенных для сферах деятельности , разогнать или посадить всех в тюрьмы главарей диаспор т.е ОПГ национальные .Уничтожить за один месяц по всей стране
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9 час.
Владимир
&quot;Важно сохранить и укрепить главенствующую роль коренного населения России, чтобы у мигрантов даже в мыслях не возникало ставить себя превыше тех, кто проявили к ним радушие и гостеприимство&quot; Хотелось бы конкретики, а не декларативности. Как с существующей законодательной базой этого достичь.
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6 час.

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