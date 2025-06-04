Закулисье переговоров: тайная встреча Мединского и Умерова — как Украину «ставили на место» 2,5 часа

Меня крестили в 1950 году в церкви села Мордово Тамбовской области. Крестная - Зайцева Надежда Ивановна, крестный - Малюков Николай Алексеевич.

Алексей Тан

ЕСЛИ это так, то тебя должно удивить... воюют славяне, между собой.... а между СОБОЙ... договариваются.... ЕВРЕИ. 😂🤠. (Ким Чин тебе в память).