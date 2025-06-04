Закулисье переговоров: тайная встреча Мединского и Умерова — как Украину «ставили на место» 2,5 часа

БлокнотРУ Разбираемся, о чем могли тет-а-тет говорить главы двух делегаций в Стамбуле. Перед началом официальных переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле 2 июня произошла довольно интересная встреча.
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