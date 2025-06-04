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Закулисье переговоров: тайная встреча Мединского и Умерова — как Украину «ставили на место» 2,5 часа

Закулисье переговоров: тайная встреча Мединского и Умерова — как Украину «ставили на место» 2,5 часа

БлокнотРУ Разбираемся, о чем могли тет-а-тет говорить главы двух делегаций в Стамбуле. Перед началом официальных переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле 2 июня произошла довольно интересная встреча.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Меня крестили  в 1950 году в церкви села Мордово Тамбовской области. Крестная - Зайцева Надежда Ивановна, крестный - Малюков Николай Алексеевич.
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13 час.
Алексей Тан
ЕСЛИ это так, то тебя должно удивить... воюют славяне, между собой.... а между СОБОЙ... договариваются.... ЕВРЕИ. 😂🤠.  (Ким Чин тебе в память).
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12 час.
Алексей Тан
А &quot;запасной полк Боброк&quot;... (батька лукавый), так тот вообще ИУДОЙ оказался.
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12 час.
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