Спикер Джонсон: Трамп стал избранным президентом США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным главой государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера палаты представителей конгресса страны Майка Джонсона.
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