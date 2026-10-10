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«Детройт» проиграл 3 из 4 матчей в домашней серии на старте сезона НХЛ. Команда идет на 15-м месте на Востоке

« Детройт » начал сезон НХЛ с 3 поражений в 4 домашних играх.  Сегодня «Ред Уингс» уступили « Сиэтлу » (3:6), пропустив 4 шайбы во втором периоде.

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