Венгрия отказала Украине в предоставлении военной поддержки

Венгрия не собирается предоставлять военную поддержку киевскому режиму и не разрешит транспортировку вооружений через на Украину, заявил журналистам венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
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