Нам нужно учредить праздники в честь освобождения народов: Открытое письмо Президенту России

Господин Президент, уважаемый Владимир Владимирович Путин! Вспоминая героический подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, мы как заклинание повторяем святые слова: “НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.
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