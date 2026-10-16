Reuters: приказ ограничить Starshield для Украины поступил из Белого дома, но его отдавал не Трамп. Кто же тогда?История со Starlink и украинскими военными наделала немало шума - и до сих пор обрастает противоречивыми деталями.
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