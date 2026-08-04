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Обращение «Спартака» в ЭСК, нейтральный статус Семененко и Кондратюка, покорение Балтийского моря, золото синхронисток на ЧЕ, Хабиб и Конор на свадьбе Роналду и другие новости

1. «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1) и попросил изучить два эпизода: назначенный в пользу грозненской команды пенальти на 3-й минуте, когда Кристофер Ву остановил мяч рукой, и неназначенный 11-метровый за наступ Усмана Ндонга на ахилл Руслану Литвинову на 65-й минуте.

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