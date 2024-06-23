«Газовая турбина — это не чудо!»

Председатель совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лифшиц уверен, что российские производители освоят выпуск газовых турбин большой мощностиОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Михаил Лифшиц возглавляет совет директоров Уральского турбинного завода с 2011 годачитайте на monocle.
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