Президент и премьер-министр Абхазии подали в отставку

Исполняющим обязанности главы государства станет вице-президент Бадра Гунба, премьер-министра — представитель оппозиции Валерий БганбаПрезидент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр республики Александр Анкваб уходят в отставку.
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