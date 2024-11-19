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Президент и премьер-министр Абхазии подали в отставку

Президент и премьер-министр Абхазии подали в отставку

Исполняющим обязанности главы государства станет вице-президент Бадра Гунба, премьер-министра — представитель оппозиции Валерий БганбаПрезидент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр республики Александр Анкваб уходят в отставку.

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