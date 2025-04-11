Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы участии граждан КНР в конфликте на Украине «заготовкой», чтобы выслужиться перед американским президентом Дональдом Трампом.
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