Рогов назвал заявление о китайских солдатах на Украине заготовкой для Трампа

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы участии граждан КНР в конфликте на Украине «заготовкой», чтобы выслужиться перед американским президентом Дональдом Трампом.