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Рогов назвал заявление о китайских солдатах на Украине заготовкой для Трампа

Рогов назвал заявление о китайских солдатах на Украине заготовкой для Трампа

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы участии граждан КНР в конфликте на Украине «заготовкой», чтобы выслужиться перед американским президентом Дональдом Трампом.

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