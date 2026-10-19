Фото: Unsplash Мечта переехать к морю вполне осуществима. Семья с детьми провела месяц в египетской Хургаде и поделилась подробным финансовым отчетом.
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Были на отдыхе в Хургаде в 2011г. Плевались . За 15 лет ничего не изменилось - такая же разруха и грязь....
Разговаривал на пляже отеля в Хургаде с немецким астрономом. Старенький, 7 месяцев в году живет в Хургаде. Потом едет в Германию, зарабатывает снова себе на пляжную жизнь. Ему вполне хватает. Нам хватило на 10 дней жизни в отеле.
Тысяча долларов в месяц. Фигня какая, просто мелочь. Жаль только, что у меня пенсия 400 долларов. А так бы жил в Хургаде на первой линии и ни в чём себе не отказывал.