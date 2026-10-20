Старшая внучка Анатолия Васильева, Мирра, появилась на свет 6 ноября — в тот же день, что и дед. Каждый год она отправляла ему поздравления.
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