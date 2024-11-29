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Президент Сенегала: суверенитет несовместим с наличием военных баз Франции

Президент Сенегала: суверенитет несовместим с наличием военных баз Франции

Понятие суверенитета страны несовместимо с наличием военных баз Франции на территории Сенегала. Об этом заявил президент страны Бассиру Диомай Фай в интервью агентству "Франс-Пресс", которое цитирует РИА Новости.

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