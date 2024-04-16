Лидера десантников Екатеринбурга осудили на 9 лет и освободили в зале суда

К уголовной ответственности Евгения Тетерина привлекли за посредничество в даче взяткиК девяти годам лишения свободы и штрафу в 25 миллионов рублей приговорён Евгений Тетерин, глава свердловского отделения "Союза десантников".
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