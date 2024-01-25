Алла Пугачева и Максим Галкин* могут лишиться замка и денег в России

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* могут остаться без замка и денег в России. Уже два года артисты не проживают на территории страны, их отъезд был сопровожден скандалом, в результате которого они оскорбили россиян.
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