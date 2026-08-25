Сомнолог Бузунов: даже девять часов сна могут не давать ощущения отдыха

Сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, что даже продолжительный сон может не давать ощущения восстановления, если он остаётся поверхностным, тревожным или сопровождается частыми пробуждениями.
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