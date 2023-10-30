Меликов: силовики до последнего не применяли силу при беспорядках в Махачкале

Он отметил, что толпа управлялась "операторами", которые не находились в ней, руководили "дистанционно, при помощи социальных сетей" Сотрудники силовых структур в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы до последнего не применяли физическую силу, "надеясь образумить толпу".