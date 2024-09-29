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Митинг против строительства мусорного полигона прошел под Новосибирском

Митинг против строительства мусорного полигона прошел под Новосибирском

Десятки жителей сел вышли на митинг против строительства «КПО Правобережный». 28 сентября в селе Плотниково Новосибирского района Новосибирской области прошел митинг против строительства комплекса переработки отходов «КПО Правобережный» на площади 2,7 миллионов квадратных метров в нескольких километрах от Плотниково.

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