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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайс Хопкинс (49-й на драфте-2026) согласовал двусторонний контракт с «Денвером»

23-летний форвард Брайс Хопкинс (201 см) согласовал двусторонний контракт с «Денвером». Хопкинс был выбран 49-м на драфте-2026 НБА и сумел хорошо показать себя в Летней лиге.

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