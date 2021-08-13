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Бывали ли случаи массовых беспорядков и протестов в СССР?

Бывали ли случаи массовых беспорядков и протестов в СССР?

1. Забастовки шахтёров в СССР, в 1989 году. От Воркуты до Кузбаса и Донбасса. Причина - тотальный товарный дефицит.

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Ludmila alechshenko (Koroleva)
ВОЕННЫЙ корабль взял курс на Швецию? Так они все предатели родины! Если бы корабль был пассажирским, то это другое дело, то не предательство, никаких военных секретов он не несет, а этих предателей надо было всех расстрелять. А о своих родных они не подумали, что с ними бы было? Они предали не только родину, но и своих близких., не пожалели ни матерей ни жен ни детей. Представляю, какое гонение на них началось
Larisa Nikolaeva
Идеально сказано!!! Лучше и не может быть аргументоа. В ао аторых слегка дико звучит о расстрелах обычных граждан?! Родилась в 1956г. и если честно, никогда не слышала о таком ни от кого, ни от людей, ни от собственных родителей!!! Выглядит, как за уши притянуто или вообще, очередное опорочивание Сов.Союза, что сейчас очень популярно и не вызывает особой веры во множество разных писулек!!!???

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