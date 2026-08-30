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11-летний мальчик стал самым молодым музейным куратором в мире

11-летний мальчик стал самым молодым музейным куратором в мире

Американец Андерсон Тейлор из штата Иллинойс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой музейный куратор в мире .

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