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Президент «Урала»: «У нас все контракты в рублях. Поэтому мы довольно спокойно перенесли прошлый кризис»

В «Урале» зарплату футболистам платят в рублях. «Я считаю, что каждый клуб вправе сам обговаривать с футболистами, как это все будет выглядеть.

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