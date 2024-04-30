Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону. Видео

Философ высказался о Западе, будущем человечества и охарактеризовал Владимира Путина Философ Александр Дугин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который беседовал с Владимиром Путиным и Павлом Дуровым.
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