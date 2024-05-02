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Ученые нашли высокие концентрации урана и свинца в анализах вейперов

Ученые нашли высокие концентрации урана и свинца в анализах вейперов

В Соединенных Штатах Америки ученые из Университета штата Небраска провели исследование, в котором выяснили, что в организмах курящих электронные сигареты подростков 13-17 лет накапливаются токсичные металлы .

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