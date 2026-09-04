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Царьград

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Что делать? Ответ на вечный русский вопрос дал отец Андрей Ткачёв: "Вперёд, присоединяйтесь"

Что делать? Ответ на вечный русский вопрос дал отец Андрей Ткачёв: "Вперёд, присоединяйтесь"

Отец Андрей Ткачёв дал ответ на вечный русский вопрос: что делать? Батюшка пригласил всех на Общемосковский крестный ход: "Пожалуйста, вперёд, присоединяйтесь".

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