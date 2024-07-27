Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Когда я пишу о проблеме лояльности постукраинского населения, которое (полностью или частично) после СВО войдёт со своими территориями в состав России и получит гражданство, тут же возникает масса людей, интеллектуально оставшихся в детстве и легко, с плеча, решающих сложнейшие вопросы.
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