Вечерняя Москва

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    Да нужно вычеркнуть этих особей из нашей жизни на совсем!«Не будем унижать...
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Politico: Украина обратилась к союзникам за помощью в восстановлении электроснабжения

Politico: Украина обратилась к союзникам за помощью в восстановлении электроснабжения

Власти Украины сообщили своим западным союзникам о недостатке запчастей для восстановления отопления и электроснабжения в случае дальнейших атак ВС России по объектам критической инфраструктуры, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

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