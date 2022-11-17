Politico: Украина обратилась к союзникам за помощью в восстановлении электроснабжения

Власти Украины сообщили своим западным союзникам о недостатке запчастей для восстановления отопления и электроснабжения в случае дальнейших атак ВС России по объектам критической инфраструктуры, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Власти Украины сообщили своим западным союзникам о недостатке запчастей для восстановления отопления и электроснабжения в случае дальнейших атак ВС России по объектам критической инфраструктуры, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
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