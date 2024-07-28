Специалисты ФМБА разрабатывают две новые вакцины для лечения ВИЧ-инфекции

Центром стратегического планирования ФМБА России разработаны геннотерапевтические препараты «Комбимаб-1» и «Комбимаб-2», в состав которых входит комбинация трех широко нейтрализующих антител против ВИЧ, доставляемых с помощью вектора на базе аденоассоциированного вируса.