Специалисты ФМБА разрабатывают две новые вакцины для лечения ВИЧ-инфекции

Центром стратегического планирования ФМБА России разработаны геннотерапевтические препараты «Комбимаб-1» и «Комбимаб-2», в состав которых входит комбинация трех широко нейтрализующих антител против ВИЧ, доставляемых с помощью вектора на базе аденоассоциированного вируса.
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