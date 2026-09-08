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Царьград

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Прокуратура Приморья взяла под контроль дело 14-летнего подростка

Прокуратура Приморья взяла под контроль дело 14-летнего подростка

В Уссурийске 14-летний подросток подозревается в убийстве 37-летнего мужчины. Прокуратура Приморья взяла дело под контроль, выясняя все обстоятельства, включая возможное насилие в семье.

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