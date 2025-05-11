Более 10% посевов сахарной свеклы пострадало из-за заморозков

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Продолжительные заморозки в России нанесли вред посевам сахарной свеклы на площади в более чем 120 тысяч гектаров, заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ ("Союзроссахар") Андрей Бодин.