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Регионы России

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Матч Лиги чемпионов УЕФА «Фенербахче» — «Рома» состоится 10 сентября

Матч Лиги чемпионов УЕФА «Фенербахче» — «Рома» состоится 10 сентября

В четверг, 10 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между турецким клубом «Фенербахче» и итальянской «Ромой».

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