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stroim21

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Почему сад выглядит неухоженным: 10 неочевидных причин, которые я нашла на собственном участке

Почему сад выглядит неухоженным: 10 неочевидных причин, которые я нашла на собственном участке

Бывает, стоишь посреди собственного участка и чувствуешь какую-то смутную неудовлетворённость. Вроде бы всё на месте: газон подстрижен, клумбы засажены, редкие растения куплены за немалые деньги.

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