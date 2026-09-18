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«Брюссель запаниковал из-за Мендель и АдГ» – киевский журналист

«Брюссель запаниковал из-за Мендель и АдГ» – киевский журналист

Евросоюз в самый последний момент отказался выпускать на трибуну бывшую секретаршу Зеленского Юлию Мендель не из-за звонка киевского диктатора, а по причине панического страха перед партией АдГ, по инициативе которой планировалось выступление.

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