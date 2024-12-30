Танцевальные вечера устраивают для пенсионеров в Караганде

Теперь весело проводить свой досуг они будут в Доме глухих. Летом и осенью дискотеки устраивали в Центральном парке, но с наступлением холодов пенсионеры просили выделить им отдельное помещение, передает «24KZ».
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