В Перми расходы на сборы ребенка в школу выросли на 10%

Каждый одиннадцатый респондент сообщил, что взял кредит, чтобы приобрести все необходимое для учебы.В Перми траты на сборы ребенка в школу в текущем году составят в среднем 13 тысяч рублей, согласно результатам опроса, проведенного сервисом Superjob.