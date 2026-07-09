Пентагон в тупике и панике от ярости Ирана: главная новость войны 9 июля

США отчитались об ударах по 90 военным иранским объектам, в то же время Иран нанес чувствительные удары по системам противовоздушной обороны Patriot в Кувейте, вывел из строя хранилища топлива армии США в Бахрейне и атаковал стратегический пункт раннего предупреждения в Катаре.