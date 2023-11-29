«Сибирь» проиграла череповецкой «Северстали» в домашнем матче

Встреча ХК «Сибирь» и череповецкой «Северстали» завершилась победой гостей со счетом 1:2. Счет в матче открыл на четвертой минуте первого периода нападающий гостей Кирилл Пилипенко с передач Егора Степанова и Данила Аймурзина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии