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Добрый Мир

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Построим сильную Россию. Герои СВО станут новой элитой страны

Построим сильную Россию. Герои СВО станут новой элитой страны

Построим сильную Россию. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в этом году стало самым объемным за всю историю по продолжительности — более двух часов.

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Комментарии
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Владимир Безгрешнов
Герои СВО станут новой элитой страны.  А кто им даст. Мигранты к приходу ветеранов СВО загрызут Россию. Они чужды нам по ДУХУ.
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11 час.

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