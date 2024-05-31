Члены Общественного совета при ОМВД России по Елабужскому району приняли участие в акции «Осторожно, мошенники»

В связи с участившимися случаями социальных мошенничеств и в целях профилактики преступлений, направленных на нанесение имущественного и финансового ущерба гражданам, сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по Елабужскому району совместно с муниципальными служащими провели профилактическую акцию на торговых объектах города.