Совет по кодификации не поддержал проект закона о невозвратных тарифах в отелях

Изменение, предложенное Минэкономразвития, касающееся одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг), направленное на легализацию невозвратных тарифов в отелях, не получит поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии