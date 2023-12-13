Калужанин изменил жене и приставил нож к горлу дочери

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, сообщили 13 декабря в полиции. По предварительным данным, 63-летний калужанин развлекался дома со своей любовницей, когда в квартиру вернулась его супруга и застала пару.
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