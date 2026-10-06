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Сычев о Батракове в Турции: «Идеальная картина: воспитанник клуба дошел до ЛЧ. Очень хороший кейс. У него открываются перспективы игры и в более статусных чемпионатах»

Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев поделился мнением по поводу перехода полузащитника Алексея Батракова в « Галатасарай ».

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