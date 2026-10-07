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Царьград

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«Финист» заменит «Ласточку» на маршруте Самара — Уфа с 9 октября

«Финист» заменит «Ласточку» на маршруте Самара — Уфа с 9 октября

С 9 октября 2026 года на маршруте Самара — Уфа — Самара вместо электропоезда ЭС2Г «Ласточка» будет курсировать импортозамещенный состав ЭС104 «Финист» в пятивагонном исполнении.

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