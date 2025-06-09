Историк Матвеев: ЦРУ 40 лет назад лишились в СССР «шпиона на миллиард долларов»

Новости внутренней и внешней политики в России

Центральное разведывательное управление США лишилось своего суперагента в Москве 40 лет назад. Как рассказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, советские органы госбезопасности арестовали инженера-конструктора Адольфа Толкачева.