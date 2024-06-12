Путин подписал указ об образовании новых управлений в АП

РИА Новости. ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПУТИН ОБРАЗОВАЛ В СОСТАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСПОЛИТИКЕ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ — УКАЗ ПУТИН ОБРАЗОВАЛ В СОСТАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОПК ПУТИН ПОРУЧИЛ ОБРАЗОВАТЬ В СОСТАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ — УКАЗ ПУТИН ОБРАЗОВАЛ В СОСТАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССОВЕТА РФ — УКАЗ .