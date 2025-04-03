Новые пошлины США – тарифы затронут Украину, ЕС, Китай и Великобританию Евгения КомароваАдминистрация США вводит пошлину в 10% на украинские товары, а также тарифы на продукцию ЕСБ Китая, Великобритании и множества других стран.
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