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В США спецкомиссары проверят на лояльность кандидатов на работу с Трампом

В США спецкомиссары проверят на лояльность кандидатов на работу с Трампом

Сотрудники федеральных ведомств, желающие работать при администрации президента США Дональда Трампа, пройдут ряд проверок на лояльность, которые проводят специальные "комиссары движения MAGA" (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой").

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