Скоростное вождение танков отработали российские танкисты в Таджикистане

Скоростное вождение танков отработали российские танкисты в Таджикистане

Особенностью занятия стало широкое применение имитационных средств: дымовых гранат, взрывпакетов и холостых боеприпасов, которые позволили максимально приблизить условия тренировки к боевой.

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